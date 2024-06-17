Комітет Ради схвалив законопроєкт про будівництво двох блоків Хмельницької АЕС

Профільний комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 17 червня схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

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Про це йшлося під час засідання комітету, пише "Інтерфакс-Україна".

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що третій блок може бути підключений до мережі через три роки після початку будівництва, а четвертий - через чотири роки.

Фінансування будівництва Х3 та Х4 переважно планується за рахунок кредитних коштів, а також власними коштами НАЕК "Енергоатом".

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, для спорудження енергоблоків на основі реактора ВВЕР-1000 передбачено закупівлю ядерного палива, технологій, обладнання, установок, спеціальних неядерних матеріалів та супутніх послуг у компанії Westinghouse (США).

Будівництво енергоблоків Х3 та Х4 дозволить збільшити річне виробництво електроенергії на 16,2 млрд кВт-год, а відпуск - на 15,4 млрд кВт-год.

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін додав, що третій блок будуватимуть не з нуля, оскільки обладнання для будівельної частини вже готове на 80%.

"На сьогодні практична готовність для встановлення обладнання дуже висока. Щойно буде підписано ухвалений вами закон, ми вже наступного дня зможемо почати монтування обладнання", - сказав він і додав, що в роботах зі спорудження блоків візьме участь велика кількість фахівців (близько 2 тисяч) з окупованої Запорізької АЕС, які виїхали з території станції.

Раніше глава Міненерго України Герман Галущенко зазначав, що будівництво блоків №3-4 Хмельницької АЕС додасть 2,2 ГВт в енергосистему з метою компенсації втрат енергетичних потужностей через війну.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Наразі НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.