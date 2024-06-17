Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 17 июня одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

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Об этом шла речь во время заседания комитета, пишет "Интерфакс-Украина".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что третий блок может быть подключен к сети через три года после начала строительства, а четвертый – через четыре года.

Финансирование строительства Х3 и Х4 в основном планируется за счет кредитных средств, а также собственными средствами НАЭК "Энергоатом".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, для строительства энергоблоков на основе реактора ВВЭР-1000 предусмотрена закупка ядерного топлива, технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов и сопутствующих услуг у компании Westinghouse (США).

Строительство энергоблоков Х3 и Х4 позволит увеличить годовое производство электроэнергии на 16,2 млрд кВт-ч, а отпуск – на 15,4 млрд кВт-ч.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин добавил, что третий блок будет строиться не с нуля, поскольку оборудование для строительной части уже готово на 80%.

"На сегодняшний день практическая готовность для установки оборудования очень высока. Как только будет подписан принятый вами закон, мы уже на следующий день сможем начать монтаж оборудования", - сказал он и добавил, что в работах по сооружению блоков примет участие большое количество специалистов (около 2 тысяч) с оккупированной Запорожской АЭС, выехавших с территории станции.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что строительство блоков №3-4 Хмельницкой АЭС добавит 2,2 ГВт в энергосистему с целью компенсации потерь энергетических мощностей из-за войны войны.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

В настоящее время НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.