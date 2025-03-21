Кабмин изменил правила утверждения минимальных экспортных цен: каких товаров коснется

Кабинет Министров скорректировал правила установления минимальных экспортных цен на ряд ключевых товаров, таких как мед, соя, рапс, пшеница, кукуруза, подсолнечное масло и ячмень.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что внесены изменения в Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров. В частности, внесли поправки в условия поставок, которые используются для расчета минимальных экспортных цен на сельхозпродукцию, а именно: мед, соевые бобы, семена рапса, пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло и ячмень .

Расчет минимальных экспортных цен на определенные товары теперь базируется на десятом проценте, а не на пятом, как было раньше. Кроме того, при определении этих цен не учитываются данные предыдущего месяца на товары, декларируемые по форвардным контрактам, а также по соответствующим кодам УКТВЭД, то есть операции по вывозу семян.

Также установлено, что минимально допустимая экспортная цена на отдельный вид товара не может быть меньше минимальной цены на данный вид товара по такому же условию поставок в предыдущем месяце.

Наиболее экспортированным из Украины товаром стала кукуруза

Государственная таможенная служба отметила, что с начала года из Украины вывезли 4,7 млн. тонн этой злаковой культуры, стоимостью 982 млн. долларов. Кукуруза стала ключевым товаром для экспорта, составив 26,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции и 16% от экспорта Украины в целом.

Больше всего экспортировали в Испанию – 933 тыс. тонн, Италии – 725 тыс. тонн, Турции – 639 тыс. тонн, Египта – 593 тыс. тонн и Нидерландов – 514 тыс. тонн.

Напомним, цены на подсолнечное масло в Украине с начала 2025 стремительно растут. Разница в стоимости бутылки 850 мл этого популярного продукта может достигать нескольких десятков гривен. При этом цена зависит не только от продажи сети, но и от бренда производителя.