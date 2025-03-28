Україна стала світовим лідером з експорту замороженої малини, випередивши Польщу та Сербію

Україна вперше в історії стала світовим лідером за чистим експортом замороженої малини, обігнавши Польщу та багаторічного лідера цього сегменту – Сербію. У 2024 році український експорт замороженої малини досяг рекордних 65 тисяч тонн, що на 34% більше, ніж роком раніше.

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Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За останні три сезони Україна більш ніж удвічі збільшила поставки замороженої малини за кордон. Натомість Сербія зберегла попередні обсяги експорту, а Польща скоротила їх на 24%. Важливим фактором лідерства України є те, що вона практично не імпортує малину, тоді як Польща та Сербія закуповують значні обсяги для подальшого реекспорту.

У Польщі імпортна малина вже складає понад 52% у загальному обсязі експорту, і значна частина цієї продукції надходить саме з України.

За загальним обсягом експорту Україна поки що поступається Сербії (67,7 тис. тонн проти 65,1 тис. тонн). Однак Сербія імпортувала 4,7 тис. тонн продукції, тож її чистий експорт склав 63 тис. тонн – це на 2 тис. тонн менше, ніж в України.

Аналітики вважають, що для подальшого зміцнення позицій на глобальному ринку українським виробникам потрібно зосередитися на підвищенні якості малини та розвитку власних переробних потужностей.

Багато українських компаній досі продають малину як сировину, яку польські переробники доопрацьовують, фасують і експортують за вищою ціною. Розвиток власної переробної індустрії дозволить Україні зберігати додану вартість у країні та підвищувати середню експортну ціну.

Диверсифікація ринків збуту

Диверсифікація ринків збуту вже активно відбувається. Якщо у 2022 році 63% українського експорту малини йшло до Польщі, то у 2024 році цей показник скоротився до 35%. Водночас прямі поставки до Німеччини, Чехії, Австрії та Франції збільшилися до 48% у загальному обсязі експорту.

Зокрема, за останні три роки експорт до Німеччини зріс у 4,5 раза, до Чехії – у 4,2 раза, до Австрії – у 33 рази, а до Франції – у 2 рази. Також зросли поставки до Бельгії, Італії та Литви.

Україна активно виходить і на ринки Північної Америки. Зокрема, постачання малини до Канади та США демонструє позитивну динаміку. За три роки Україна змогла випередити за обсягами експорту навіть польських виробників. Також з’явилися перші комерційні поставки української замороженої малини до Аргентини та Саудівської Аравії.

З огляду на високі ціни на малину у попередньому сезоні, аналітики прогнозують, що у 2025 році Україна може встановити нові рекорди з експорту. Очікується, що вона зможе обійти Сербію і за загальним обсягом експорту, остаточно закріпивши своє лідерство на світовому ринку замороженої малини.

Додамо, що в листопаді минулого року Україна почала активно активно наздоганяти світових лідерів з експорту замороженої малини, якими лишаються Сербія та Польща. Протягом перших трьох місяців сезону 2024/25 років, з липня до вересня включно, було експортовано понад 28 000 тонн замороженої української малини та ожини, що стало новим рекордом для цього періоду.