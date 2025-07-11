Банк развития Совета Европы предоставляет Украине 200 миллионов евро в поддержку ВПЛ

В рамках продолжающейся в Риме Ukraine Recovery Conference 2025 Министерство социальной политики Украины и Банк развития Совета Европы (БРCЕ) подписали кредитное соглашение на 200 миллионов евро. Это самый большой объем финансовой помощи, который БРРЭ когда-нибудь выделял для Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Денежные средства пойдут на расширение правительственной программы поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В настоящее время в Украине зарегистрировано около 4,6 миллиона ВПЛ. Правительственная программа, профинансированная БРРЭ, обеспечит жильем и базовыми средствами к существованию 1,2 миллиона из них. Привлеченный кредит поддерживает реализацию Государственной стратегии политики по внутреннему перемещению, принятой в августе 2023 г. с участием Совета Европы.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что речь идет не просто о реагировании на кризис, а о создании системы поддержки, позволяющей переселенцам возвращаться к активной и достойной жизни в новых общинах. Она поблагодарила БРРЭ за готовность усилить эту систему в условиях, когда бюджет государства ограничен войной.

Председатель БРРЭ Карло Монтичелли подчеркнул, что поддержка уязвимых категорий населения, в том числе тех, кто потерял жилье из-за войны, является одной из самых приоритетных задач. Предоставленный кредит, по его словам, поможет снизить социальные последствия конфликта и укрепить устойчивость украинского общества.

Кроме того, накануне БРСЕ подписал грантовое соглашение с Украинским католическим университетом в партнерстве с Минсоцполитики. Инициатива в размере 550 тысяч евро предусматривает развертывание на местном уровне инновационной украинской модели психосоциальной поддержки. Программа предусматривает подготовку 600 социальных работников, создание практических инструментов, таких как полевое руководство и запуск информационной кампании для населения.

Приоритет в предоставлении услуг получит именно группа ВПЛ, а также ветераны, семьи с детьми и люди с инвалидностью.

Добавим, что на конференции Ukraine Recovery Conference 2025 правительство Украины заключило соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (IDA) о запуске пятилетней программы PREPARE Ukraine общим объемом 200 миллионов долларов .