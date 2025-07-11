$50 мільйонів додатково: Світовий банк розширює підтримку українських аграріїв через проєкт ARISE

У межах стратегічного партнерства зі Світовим банком уряд України підписав дві важливі угоди, спрямовані на посилення продовольчої безпеки та підтримку агровиробників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінагрополітики.

Йдеться про залучення додаткових 50 мільйонів доларів у рамках проєкту ARISE та підписання спільної заяви щодо реформування іригаційного сектору.

Проєкт ARISE, загальна вартість якого наближається до $700 млн, уже охоплює до 90 тисяч малих і середніх фермерів по всій країні. Завдяки додатковому фінансуванню ще більше господарств зможуть отримати підтримку — як у вигляді пільгового кредитування за програмою "5-7-9%", так і у вигляді грантів на розвиток тепличного господарства й садівництва.

З початку 2025 року аграрії вже отримали майже 29,2 млрд грн кредитів, а 38 виробників – понад 165 млн грн грантової допомоги. Усі заявки та розподіл підтримки здійснюються прозоро через електронну платформу — Державний аграрний реєстр (ДАР), яким користуються понад 200 тисяч аграріїв.

Окрему увагу уряд та Світовий банк приділили питанням зрошення. Після руйнування Каховської дамби забезпечення водою сільськогосподарських земель стало одним із головних викликів. Угода передбачає спільну розробку генерального плану з будівництва сучасної іригаційної системи за європейськими стандартами, а також створення окремого фонду для фінансування таких проєктів.

У Міністерстві аграрної політики наголошують, що доступ до зрошення може збільшити врожайність у 2–3 рази. Вже зараз один гектар української землі забезпечує продовольством 18 людей у світі, а українське сільське господарство щороку допомагає нагодувати близько 400 мільйонів людей по всій планеті.

Додамо, на конференції Ukraine Recovery Conference – 2025 у Римі Україна та Італія підписали дві угоди на підтримку аграрного сектору Одещини — щодо створення кооперативів і модернізації зрошувальних систем на півдні країни.