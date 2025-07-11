$50 миллионов дополнительно: Всемирный банк расширяет поддержку украинских аграриев через проект ARISE

В рамках стратегического партнерства с Всемирным банком правительство Украины подписало два важных соглашения, направленных на усиление продовольственной безопасности и поддержку агропроизводителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минагрополитики.

Речь идет о привлечении дополнительных 50 миллионов долларов в рамках проекта ARISE и подписании совместного заявления по реформированию ирригационного сектора.

Проект ARISE, общая стоимость которого приближается к $700 млн, уже охватывает до 90 тысяч малых и средних фермеров по всей стране.

С начала 2025 года аграрии уже получили почти 29,2 млрд. грн. кредитов, а 38 производителей – более 165 млн. грн. грантовой помощи. Все заявки и распределение поддержки осуществляются прозрачно через электронную платформу – Государственный аграрный реестр (ДАР), которым пользуются более 200 тысяч аграриев.

Особое внимание правительство и Всемирный банк уделили вопросам орошения. После разрушения Каховской дамбы снабжение водой сельскохозяйственных земель стало одним из главных вызовов. Соглашение предусматривает совместную разработку генерального плана по строительству современной ирригационной системы по европейским стандартам, а также создание отдельного фонда для финансирования таких проектов.

В Министерстве аграрной политики отмечают, что доступ к орошению может увеличить урожайность в 2-3 раза. Уже сейчас гектар украинской земли обеспечивает продовольствием 18 человек в мире, а украинское сельское хозяйство ежегодно помогает накормить около 400 миллионов человек по всей планете.

Добавим, на конференции Ukraine Recovery Conference - 2025 в Риме Украина и Италия подписали два соглашения в поддержку аграрного сектора Одесщины - по созданию кооперативов и модернизации оросительных систем на юге страны.