Чому ваш бізнес втрачає таланти: про головні помилки у навчанні співробітників та вимірювання ефективності від провідних лідерів команд країни на HR Wisdom Summit 2025

У межах масштабної події HR Wisdom Summit 2025 від рейтингового журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та Delo.ua , яка вже понад 10 років збирає HR-лідерів, CEO та лідерів команд, щоб переосмислювати, змінювати та впроваджувати нові підходи в управлінні людьми, відбулася ключова панельна дискусія про корпоративну освіту.

Модератором стала Тетяна Шерман — керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK, а серед спікерів — директорка/HRD "Алвіва Україна" Ілона Пасечник, старша менеджерка з персоналу AB InBev Efes Ukraine Мар’яна Кошарновська, HRD "Брокард-Україна" Тетяна Кононенко, HRD "Нова пошта" Ольга Лук’яненко, директор Deloitte Academy Іван Компан та керівниця 1+1 media school Анастасія Кузьменко. Вони довели: корпоративна освіта — це не просто витрати, а стратегічна інвестиція у стійкість і майбутнє бізнесу.

Чим є корпоративна освіта для бізнесу?

Спікери почали з рефлексії, скільки часу їхні компанії інвестують у навчання, що демонструє глибоку увагу до розвитку співробітників та довгострокових цінностей.

В Alviva підкреслюють, що справжній розвиток співробітників починається зі створення умов для передачі знань і навичок між працівниками, а також з можливості адаптувати навчальні програми під конкретні потреби компанії. Ілона Пасечник з "Алвіва Україна", відзначила:

"Для нас освіта — це цінність, де працівники отримують софт скіли, щоб навчати робітників хард-скілам, і це можливо навіть невеликою сумою, під будь-який запит внутрішньо".

У AB InBev Efes розвиток людей — це не просто навчання, а стратегічна інвестиція в лідерів, які здатні надихати та залучати. Мар’яна Кошарновська з AB InBev Efes Ukraine підкреслює: утримання команди починається з керівників, які вміють розвивати інших.

"Люди йдуть не з компанії, а від керівників, які не розвивають. Коли ти не бачиш рівня залученості від керівників, то точно буде turnover. Якщо ви хочете втримати співробітників, у першу чергу дивіться на керівників".

У компанії "Брокард-Україна" навчання стало щоденною практикою, яка допомагає підтримувати високі стандарти обслуговування клієнтів. Тетяна Кононенко з "Брокард-Україна" розповіла:

"Безперервне навчання — це фундаментальна стратегія компанії, яку ми реалізуємо вже майже 30 років. Це вже наш стиль роботи. Ми вчимося щодня, щоб бути максимально корисними для клієнта, краще знати продукти, давати точніші рекомендації та забезпечувати сервіс, якого від нас очікують. Якщо ми зупинимося, втратимо нашу головну конкурентну перевагу – експертність".

"Нова Пошта" робить ставку на поєднання класичної академічної освіти з практичним навчанням, що допомагає не тільки утримувати персонал, але й значно підвищувати ефективність роботи. Ольга Лук’яненко з "Нової пошти" розповіла про баланс академічної освіти та практичного навчання:

"Ми використовуємо близько 40% робочого часу на навчання — це інвестиція у стабільність і розвиток."

У Deloitte Academy бачать навчання як фундаментальний компонент бізнес-стратегії, який формує стійкість компанії навіть у складних економічних умовах. Іван Компан з Deloitte Academy, підкреслив:

"Навчання — це не просто тренінги, це стратегічна інвестиція в конкурентну перевагу, яка забезпечує стійкість бізнесу навіть у найскладніші часи."

1+1 media school активно використовує інноваційні цифрові платформи та різноманітні формати навчання, щоб забезпечити безперервний розвиток персоналу на всіх рівнях. Анастасія Кузьменко з 1+1 media school додала про масштаби та якість навчальних програм:

"Ми маємо електронний університет і різноманітні програми зі спікерами, які підтримують професійний розвиток на всіх рівнях."

У компанії "Брокард-Україна" система навчання працює як цілісна екосистема, що поєднує онлайн-курси, офлайн-тренінги та практичну роботу над проєктами. HR-директорка Тетяна Кононенко розповіла:

"Для консультантів працює дистанційна платформа з інтерактивними модулями та елементами гейміфікації. Управлінці регулярно проходять офлайн-тренінги з лідерства й операційного менеджменту. Офісна команда фокусується на проєктній роботі, впровадженні нових інструментів і технологій. У нас навчаються всі, і робимо ми це цікаво, сучасно та з відчутним результатом".

Як зламати стереотипи про корпоративне навчання та зробити його ефективним

Після обговорення значення освіти у корпоративній культурі, спікери звернули увагу на те, що справжня ефективність навчання залежить від внутрішньої мотивації та усвідомленого підходу до розвитку. Ілона Пасечник з "Алвіва Україна" наголосила на гнучкості та свідомому підході до навчання:

"Ми не змушуємо вчитися — це свідома освіта, де кожен бачить цінність і застосовує знання на практиці."

Мар’яна Кошарновська з AB InBev Efes Ukraine підкреслила, що системна робота з оцінкою залученості та відкритий діалог із командою дають змогу краще розуміти потреби людей і ефективно реагувати на них. Важливо не лише збирати зворотний зв’язок, а й діяти на його основі — саме це сприяє підвищенню рівня залученості та розвитку здорової корпоративної культури.

"Ми бачимо велику кореляцію з оцінкою залученості. Хочеш фідбеку — спитай. Важливо питати, чути зворотний зв'язок і діяти. Ми двічі на рік робимо оцінку залученості, щоб розуміти, на що звертати увагу і де що покращити".

Оцінка результативності навчання неможлива без зв’язку з бізнес-показниками, адже саме вони демонструють, наскільки інвестиції в освіту впливають на зростання компанії. Ольга Лук’яненко наголосила на бізнес-результатах як критеріях оцінки:

"У нас є рейтинги за бізнес-показниками, і ми бачимо зв’язок між навчанням і зростанням компанії."

У "Брокард-Україна" система навчання побудована так, щоб знання не просто накопичувались, а одразу застосовувалися на практиці. Тетяна Кононенко розповіла:

"У нашій тренінговій системі передбачено самотестування, перевірку знань і зворотний зв’язок, але головне — практичний результат. Ми бачимо, як нові знання одразу використовуються у щоденній роботі: після навчання співробітник не просто повертається на своє місце, він працює ефективніше, точніше, впевненіше. Для нас це і є показник якості навчання — коли воно дає результат тут і зараз".

Корпоративна освіта сьогодні стикається з новими викликами, серед яких цифрові технології та економічні обмеження, які вимагають балансувати між розвитком хард і софт скілз. Іван Компан окреслив головні виклики, з якими стикається корпоративна освіта:

"Штучний інтелект — виклик, економічна ситуація — складність для бюджетів. Важливо будувати софт скілз на базі хард скілз."

Практична користь освіти посилюється шляхом реальних проєктів і співпраці з міжнародними організаціями, що відкриває нові горизонти розвитку і підвищення стандартів. Анастасія Кузьменко розповіла про практичні проєкти і міжнародну співпрацю:

"Ми навчали речників ДСНС і працюємо з міжнародними організаціями, щоб підвищувати професійний рівень і гендерну рівність."

Панельна дискусія на HR Wisdom Summit підтвердила: корпоративна освіта — це не просто інструмент розвитку, а стратегічна інвестиція, що забезпечує адаптивність, конкурентоспроможність і довгострокову стійкість компанії. Сучасні підходи до навчання, які поєднують технології, свідому мотивацію співробітників і точну оцінку ефективності, дозволяють бізнесам не лише зберігати, а й посилювати свої позиції в умовах швидких змін. Місце сили — це середовище, де освіта стає рушієм інновацій і розвитку, а люди — головною цінністю.