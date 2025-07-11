Почему ваш бизнес теряет таланты: о главных ошибках в обучении сотрудников и измерении эффективности от ведущих лидеров команд страны на HR Wisdom Summit 2025

В рамках масштабного события HR Wisdom Summit 2025 от рейтингового журнала "ТОП-100. Рейтинги самых больших" и Delo.ua , которая более 10 лет собирает HR-лидеров, CEO и лидеров команд, чтобы переосмысливать, изменять и внедрять новые подходы в управлении людьми, состоялась ключевая панельная дискуссия о корпоративном образовании.

Модератором стала Татьяна Шерман – руководитель по маркетингу и коммуникациям Academy DTEK, а среди спикеров – директор/HRD "Алвива Украина" Илона Пасечник , старший менеджер по персоналу AB InBev Efes Ukraine Марьяна Кошарновская , HRD "Брокард-Украина" Татьяна Кононенко , HRD "Новая почта" Ольга Лукьяненко , директор Deloitte Academy Иван Компан и руководительница 1+1 media school Анастасия Кузьменко Они доказали: корпоративное образование — это не просто затраты, а стратегическая инвестиция в устойчивость и будущее бизнеса.

Что такое корпоративное образование для бизнеса?

Спикеры начали с рефлексии, сколько времени их компании инвестируют в обучение, что демонстрирует глубокое внимание развитию сотрудников и долгосрочных ценностей.

В Alviva подчеркивают, что подлинное развитие сотрудников начинается с создания условий для передачи знаний и навыков между работниками, а также с возможности адаптировать учебные программы под конкретные потребности компании. Илона Пасечник с "Алвива Украина" , отметила:

"Для нас образование – это ценность, где работники получают софт скилы, чтобы обучать рабочих хард-скилам, и это возможно даже небольшой суммой, под любой запрос внутренне".

В AB InBev Efes развитие людей – это не просто обучение, а стратегическая инвестиция в лидеров, способных вдохновлять и привлекать. Марьяна Кошарновская из AB InBev Efes Ukraine подчеркивает: удержание команды начинается с руководителей, умеющих развивать других.

"Люди уходят не из компании, а от неразвивающих руководителей. Если ты не видишь уровня вовлеченности от руководителей, то точно будет turnover. Если вы хотите удержать сотрудников, в первую очередь смотрите на руководителей".

В компании "Брокард-Украина" обучение стало ежедневной практикой, помогающей поддерживать высокие стандарты обслуживания клиентов. Татьяна Кононенко из "Брокард-Украина" рассказала:

"Непрерывное обучение - это фундаментальная стратегия компании, которую мы реализуем уже почти 30 лет. Это уже наш стиль работы. Мы учимся каждый день, чтобы быть максимально полезными для клиента, лучше знать продукты, давать более точные рекомендации и обеспечивать сервис, которого от нас ожидают. Если мы остановимся, потеряем наше главное конкурентное преимущество - эксперт".

"Новая Почта" делает ставку на сочетание классического академического образования с практическим обучением, что помогает не только удерживать персонал, но и значительно повышать эффективность работы. Ольга Лукьяненко из "Новой почты" рассказала о балансе академического образования и практического обучения:

"Мы используем около 40% рабочего времени на обучение - это инвестиция в стабильность и развитие."

В Deloitte Academy видят обучение как фундаментальный компонент бизнес-стратегии, формирующий устойчивость компании даже в сложных экономических условиях. Иван Компан из Deloitte Academy, подчеркнул:

"Обучение - это не просто тренинги, это стратегическая инвестиция в конкурентное преимущество, которая обеспечивает устойчивость бизнеса даже в самые сложные времена."

1+1 media school активно использует инновационные цифровые платформы и различные форматы обучения для обеспечения непрерывного развития персонала на всех уровнях. Анастасия Кузьменко с 1+1 media school добавила о масштабах и качестве учебных программ:

"У нас есть электронный университет и разнообразные программы со спикерами, которые поддерживают профессиональное развитие на всех уровнях."

В компании " Брокард-Украина " система обучения работает как целостная экосистема, объединяющая онлайн-курсы, офлайн-тренинги и практическую работу над проектами. HR-директор Татьяна Кононенко рассказала:

"Для консультантов работает дистанционная платформа с интерактивными модулями и элементами геймификации. Управленцы регулярно проходят офлайн-тренинги по лидерству и операционному менеджменту. Офисная команда фокусируется на проектной работе, внедрении новых инструментов и технологий. У нас учатся все, и делаем мы это интересно".

Как сломать стереотипы о корпоративном обучении и сделать его эффективным

После обсуждения значения образования в корпоративной культуре спикеры обратили внимание на то , что настоящая эффективность обучения зависит от внутренней мотивации и осознанного подхода к развитию . "Алвива Украина" отметила гибкость и сознательный подход к обучению:

"Мы не заставляем учиться – это сознательное образование, где каждый видит ценность и применяет знания на практике."

Марьяна Кошарновская с AB InBev Efes Ukraine подчеркнула, что системная работа по оценке вовлеченности и открытый диалог с командой позволяют лучше понимать потребности людей и эффективно реагировать на них. Важно не только собирать обратную связь, но и действовать на ее основе именно это способствует повышению уровня вовлеченности и развитию здоровой корпоративной культуры.

"Мы видим большую корреляцию с оценкой вовлеченности. Хочешь фидбеку — спроси. Важно спрашивать, слышать обратную связь и действовать. Мы дважды в год делаем оценку вовлеченности, чтобы понимать, на что обращать внимание и где что улучшить".

Оценка результативности обучения невозможна без связи с бизнес-показателями, ведь именно они демонстрируют, насколько инвестиции в образование влияют на рост компании. Ольга Лукьяненко отметила бизнес-результаты как критерии оценки:

"У нас есть рейтинги по бизнес-показателям, и мы видим связь между обучением и ростом компании."

В Брокард-Украина система обучения построена так, чтобы знания не просто накапливались, а сразу применялись на практике. Татьяна Кононенко рассказала:

"В нашей тренинговой системе предусмотрено самотестирование, проверку знаний и обратную связь, но главное - практический результат. Мы видим, как новые знания сразу используются в ежедневной работе: после обучения сотрудник не просто возвращается на свое место, он работает эффективнее, точнее, увереннее. Для нас это и есть показатель качества обучения - когда оно дает результат".

Корпоративное образование сегодня сталкивается с новыми вызовами, включая цифровые технологии и экономические ограничения, требующие балансировать между развитием хард и софт скиллз. Иван Компан очертил главные вызовы, с которыми сталкивается корпоративное образование:

"Искусственный интеллект – вызов, экономическая ситуация – сложность для бюджетов. Важно строить софт скиллз на базе хард скиллз."

Практическая польза образования усиливается путем реальных проектов и сотрудничества с международными организациями, что открывает новые горизонты развития и повышения стандартов. Анастасия Кузьменко рассказала о практических проектах и международном сотрудничестве:

"Мы обучали спикеров ГСЧС и работаем с международными организациями, чтобы повышать профессиональный уровень и гендерное равенство."

Панельная дискуссия на HR Wisdom Summit подтвердила: корпоративное образование — это не просто инструмент развития, а стратегическая инвестиция, обеспечивающая адаптивность, конкурентоспособность и долгосрочную устойчивость компании. силы — это среда, где образование становится движущей силой инноваций и развития, а люди — главной ценностью.