"Резерв+" запускає оплату штрафів ТЦК з автоматичним зняттям з розшуку: кого стосується

У застосунку “Резерв+” з’явився новий сервіс для онлайн-оплати штрафів за неуточнення персональних даних до 16 липня 2024 року зі знижкою 50%. Після сплати штрафу здійснюється автоматичне зняття з розшуку територіального центру комплектування, а справа закривається.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Штраф ТЦК за неуточнення даних

У застосунку "Резерв+" запроваджено новий сервіс для сплати штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть оплатити штраф за неуточнення персональних даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без необхідності стояти в чергах або заповнювати паперові документи. Це дозволяє швидко закрити адміністративну справу та видалити відповідне позначення з документа в додатку.

Перший етап запуску сервісу передбачає можливість оплати лише штрафів за несвоєчасне уточнення даних. Оплата штрафів за інші порушення військового обліку буде доступна у подальших оновленнях застосунку.

Як сплатити штраф онлайн?

Оновити "Резерв+" до останньої версії і зайти в застосунок.

Перейти до розділу "Штрафи онлайн", подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК.

Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф необхідно оплатити протягом 20 днів з моменту отримання рішення у додатку "Резерв+".

Якщо сплата не буде здійснена вчасно, сума штрафу зросте до повних 17 000 грн.

У разі несплати протягом 40 днів справа передається до виконавчої служби, а штраф подвоюється до 34 000 грн.

"Штрафи онлайн – це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу – так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами. Це ще один приклад, як цифрові сервіси працюють в інтересах українців", – наголосила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Штрафи впроваджуються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повне розгортання функції відбудеться протягом найближчих кількох днів.

Сервіс було створено Міністерством оборони за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Генерального штабу Збройних сил України, Командування Сухопутних військ та Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Раніше повідомлялось, що наприкінці червня 2025 року через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.