Штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити у "Резерв+" зі знижкою: що відомо

В Україні запускають бета-тестування нової цифрової послуги в “Резерв+”. Зокрема, сплатити штраф за несвоєчасне оновлення облікових даних тепер можна онлайн, і лише 50% від суми — 8500 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Чорногоренко.

Бета-тест сервісу оплати штрафів

В Україні розпочалося бета-тестування нової послуги в "Резерв+" — оплати штрафів за несвоєчасне оновлення облікових даних. Учасники тесту зможуть сплатити лише половину суми — 8500 гривень без необхідності відвідувати ТЦК.

Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року. Цифрова держава має бути зручною — саме над цим працює команда сервісу, наголошує Чорногоренко.

Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму за посиланням.

Користувачі критикують запуск онлайн-штрафів

У соцмережах користувачі активно реагують на запуск бета-тестування функції оплати штрафів у застосунку "Резерв+". Серед коментарів — чимало критики та запитань до логіки нововведення. Люди звертають увагу на те, що строки притягнення до відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних незабаром спливають, тож сенс у сплаті штрафу для багатьох виглядає сумнівним.

Також обурення викликає ситуація, коли громадяни намагались оновити дані вчасно, але зіштовхнулись із технічними збоями, чергами та недоступністю сервісів — як у "Резерв+", так і в ЦНАПах чи ТЦК. У коментарях підкреслюють: не всі порушення — це свідоме ухилення, часто йдеться про проблеми в самій системі.

Чи буде онлайн оплата штрафів за інші порушення?

Користувачі також запитали у заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, чи знімається розшук у разі неявки за повісткою після сплати штрафу. Вона підтвердила, що розшук буде скасовано після оплати штрафу та ухвалення відповідного рішення, про що користувачі отримають сповіщення у застосунку. Додатково звертатися до ТЦК для зняття розшуку не потрібно.

Проте наразі ця функція ще не тестується, а точних термінів її впровадження немає.

Раніше повідомлялось, що наприкінці червня 2025 року через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.