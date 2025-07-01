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Штраф за нарушение военного учета можно будет оплатить в "Резерв+" со скидкой: что известно
В Украине запускают бета-тестирование новой цифровой услуги в "Резерв+". В частности, уплатить штраф за несвоевременное обновление учетных данных теперь можно онлайн, и только 50% суммы — 8500 грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко.
Бета-тест сервиса оплаты штрафов
В Украине началось бета-тестирование новой услуги в "Резерв+" — оплаты штрафов за несвоевременное обновление учетных данных. Участники теста смогут оплатить только половину суммы – 8500 гривен без необходимости посещать ТЦК.
Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16 июля 2024 года. Цифровое государство должно быть удобным — именно над этим работает команда сервиса.
Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по ссылке.
Пользователи критикуют запуск онлайн-штрафов
В соцсетях пользователи активно реагируют на запуск бета-тестирования функции оплаты штрафов в приложении "Резерв+". Среди комментариев — немало критики и вопросов к логике нововведения.
Также возмущение вызывает ситуация, когда граждане пытались обновить данные вовремя, но столкнулись с техническими сбоями, очередями и недоступностью сервисов как в "Резерв+", так и в ЦНАПах или ТЦК. В комментариях подчеркивают: не все нарушения – это сознательное уклонение, часто речь идет о проблемах в самой системе.
Будет ли онлайн оплата штрафов за другие нарушения?
Пользователи также спросили у заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, снимается ли розыск в случае неявки по повестке после уплаты штрафа. Она подтвердила, что розыск будет отменен после оплаты штрафа и принятия соответствующего решения, о чем пользователи получат уведомление в приложении. Дополнительно обращаться в ТЦК для снятия розыска не нужно.
Однако эта функция еще не тестируется, а точных сроков ее внедрения нет.
Ранее сообщалось, что в конце июня 2025 через мобильное приложение "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение правил военного учета .