"Резерв+" запускает оплату штрафов ТЦК с автоматическим снятием с розыска: кого касается

В приложении "Резерв+" появился новый сервис для оплаты штрафов за неуточнение персональных данных до 16 июля 2024 года со скидкой 50%. После уплаты штрафа производится автоматическое снятие с розыска территориального центра комплектования, а дело закрывается.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Штраф ТЦК за неуточнение данных

В приложении "Резерв+" был введен новый сервис для уплаты штрафов. Теперь военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение персональных данных до 16 июля 2024 г. онлайн со скидкой 50%, без необходимости стоять в очередях или заполнять бумажные документы. Это позволяет быстро закрыть административное дело и удалить соответствующее обозначение из документа в приложении.

Первый этап запуска сервиса предусматривает возможность оплаты штрафов за несвоевременное уточнение данных. Оплата штрафов за другие нарушения военного учета будет доступна в дальнейших обновлениях приложения.

Как заплатить штраф онлайн?

Обновите "Резерв+" до последней версии и зайдите в приложение.

Перейти в раздел "Штрафы онлайн", подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК.

После этого в приложении открывается возможность уплатить штраф в 8500 грн - 50% от полной суммы. В результате – нарушение и красная лента автоматически снимаются.

Штраф необходимо оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в приложении "Резерв+".

Если уплата не будет произведена вовремя, сумма штрафа возрастет до 17 000 грн.

В случае неуплаты в течение 40 дней дело передается в исполнительную службу, а штраф удваивается до 34 000 грн.

"Штрафы онлайн - это сервис для решения вопроса, который ранее требовал личного визита в ТЦК или вмешательства полиции. В Резерв+ мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу - так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами. Это еще один пример, как цифровые сервисы работают в интересах украинцев", - подчеркнула Екатерина Черного. трансформаций и цифровизации

Штрафы производятся постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полное развертывание функции произойдет в ближайшие несколько дней.

Сервис создан Министерством обороны при поддержке Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Командования Сухопутных войск и Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Ранее сообщалось, что в конце июня 2025 через мобильное приложение "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение правил военного учета .