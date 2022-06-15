"Не хватать будет всегда": Пентагон ответил Украине по предоставлению "лишь 10% от запрашиваемого" оружия

Министр обороны США Ллойд Остин не согласен с утверждением, что Запад поставляет Украине лишь 10% от того, о чем она просит, и заверяет, что фокус в вопросе поставок необходимого вооружения сосредоточен именно на запросах украинского руководства.

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Как передает "Интерфакс-Украина", это следует из ответа главы Пентагона на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции по окончании прошедшего в Брюсселе третьего заседания международной контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Мы постоянно фокусируемся на том, что нужно Украине, и мы понимаем эти нужды. Что касается проблемы 10%, то вы цитируете заместителя министра. Мы только что встретились с ее боссом в соседней комнате. И, как это было в ряде случаев, прошлись строка за строкой, - что им нужно, что важно для этой битвы. Мы уверены в том, что мы тяжело работаем, чтобы дать им то, что, как они думают, им необходимо", - сказал чиновник.

Остин также добавил, что он с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли хорошо понимают, почему украинская сторона требует как можно больше оружия.

"Я скажу только следующее: генерал Милли и я были в ряде битв. Когда ты сражаешься, тебе всегда будет чего-то не хватать, ты всегда хочешь больше, ты всегда думаешь, что тебе нужно больше, и мне это знакомо. Я понимаю, откуда это у украинцев. И мы будем сражаться, чтобы дать им все, что им нужно. Мы фокусируемся на том, что как они думают, им нужно", - подчеркнул он, добавив, однако, что "через две недели эти запросы могут быть другими".

По словам американского министра, со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым он общается в "рутинном" режиме, а в рамках контактной группы украинская сторона рассказывает о динамике на поле боя и о нуждах.

"Они определяют эти нужды, среднесрочные нужды, заглядывая на несколько недель, месяцев вперед. Мы фокусируемся на том, что, как считают руководители Украины, необходимо сейчас. Но этого никогда не будет достаточно, поэтому мы будем продолжать работать тяжело, чтобы доставить так много, как мы можем, и так быстро, как мы можем, чтобы гарантировать успех Украины", - заверил Остин.

По словам главы Пентагона, целью помощи США Украине в войне с Россией, является становление демократической, независимой и суверенной Украина. При этом министр обратился к опубликованной на днях статье президента США Джозефа Байдена, в которой тот обозначил эти цели.

"Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину, которая способна защитить свою суверенную территорию. Я думаю, что это отвечает на вопрос о том, каковы наши цели... Они (украинцы) хотят сражаться, чтобы защитить свою суверенную территорию. Если мы дадим им чем - оборудование, оружие - они продемонстрируют, что могут их хорошо использовать. Мы будем продолжать их поддерживать", - сказал он.

Остин при этом отметил, что на нынешнем заседании контактной группы присутствовали министры обороны со стран со всего мира – 30 стран-членов НАТО и около 15 стран-партнеров.

"Это сильный мессидж о том, как много людей по всему миру заботятся, чтобы гарантировать, что страна может защитить свое суверенное пространство", - констатировал он.

В свою очередь, Милли, отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина выстоять в этой войне, теряя в день до 100 убитыми, ответил утвердительно, подтвердив при этом, что примерно такую оценку потерь США сейчас и дают.

"Оценка потерь в войне всегда чрезвычайно сложная. Может занять месяцы и даже годы, чтобы получить точную цифру потерь. В СМИ вы видите сообщения, что Украина теряет 100 убитыми и 300 ранеными в день. Я бы сказал, что это приблизительная наша оценка. Могут ли они выдержать? Для Украины это угроза существования. Они сражаются за жизнь своей страны", - сказал он.

По словам военного руководителя, способности вынести страдания и потери прямо пропорциональны тому, что сражающий хочет получить на выходе.

"Если это – выживание твоей страны – тогда вы выдержите. И насколько долго будет руководство и средства для ведения боя, настолько долго Украина будет продолжать сражаться", - подчеркнул он.

Напомним, что накануне заявление о том, что украинская армия получила от Запада лишь 10% оружия от запрашиваемого украинской стороной объема, сделала заместительница украинского министра обороны Анна Маляр.