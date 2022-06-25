До нового пакету військової допомоги США Україні увійшли 18 катерів: що дадуть ще

Обіцяна 23 червня США військова допомога Україні на 450 мільйонів доларів включає 18 берегових та річкових патрульних катерів, повідомляє американське Міністерство оборони.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, у цей пакет входять два невеликі 35-футові річкові судна, шість 40-футових морських бойових кораблів, а також десять 34-футових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

"Здебільшого вони призначені для захисту русел річок та дозволять Україні зберігати контроль над ними. Їх також можна використовувати у прилеглих прибережних районах", - прокоментував високопоставлений представник Пентагону.

На додаток до катерів останній пакет допомоги Україні у сфері безпеки включає чотири високомобільні артилерійські ракетні комплекси (HIMARS), 36 тисяч снарядів калібру 105 мм, 18 тактичних машин для перекидання 155-міліметрової артилерії; 1200 гранатометів Mk 19 та 2 тисячі кулеметів.

"З точки зору оборони узбережжя Чорного моря, включаючи Одеський порт, саме тут ми вважаємо, що можливості берегової оборони є життєво важливими... Це допоможе українцям захистити, ви знаєте, Одесу, та інші позиції вздовж узбережжя Чорного моря. Я сподіваюся, що це буде корисним", - заявив на згаданому брифінгу чиновник Пентагону.

В американському Міноборони при цьому додають, що кожен з пакетів військової допомоги також включає багато запасних частин до систем озброєння, що надаються, аби була можливість підтримувати їхню працездатність.

Під час брифінгу представник міністерства повідомив також, що на сьогоднішній день США поставили Україні вже 126 155-міліметрових гаубиць та 260 тисяч 155-міліметрових снарядів.

"Що було важливо у нашому рішенні надати ці можливості, так це те, що вони потрібні не лише в бою; вони також є системами стандарту НАТО. Таким чином, на відміну від першої фази бойових дій, коли ми давали українцям можливості, які вони вже знали як використовувати, тепер у нас є програми навчання, щоб мати можливість навчати їх новим системам, які вони ніколи не використовували, артилерійській системі M777", - наголосив він.

Щодо надання ще чотирьох комплексів HIMARS представник відомства також зазначив, що у США "є навчальні програми, щоб українці могли використовувати цю нову систему стандарту НАТО". Раніше, зазначимо, США надали чотири HIMARS – вони вже прибули до України.

"У мене немає для вас точної дати по другій партії з точки зору того, коли вона прибуде. Але ми говоримо про короткі терміни. До середини липня всі ці потужності в Україні вже будуть", - повідомив американський чиновник.

Нагадаємо також, що раніше у червні США пообіцяли виділити Україні військову допомогу на 1 мільярд доларів. У цей пакет було включено, серед іншого, дві системи берегової оборони Harpoon.