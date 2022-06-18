Пентагон озвучив перелік переданої Україні зброї

США виділили близько 6,3 млрд доларів на безпеку України з початку роботи адміністрації чинного президента Джо Байдена, зокрема близько 5,6 млрд доларів після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

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Про це повідомила прес-служба Пентагону.

Допомога Сполучених Штатів у сфері безпеки, надана Україні, включає:

понад 1400 зенітних комплексів Stinger;

понад 6500 протитанкових систем Javelin;

понад 20 000 інших протитанкових систем;

більш ніж 700 тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;

126 155-мм гаубиць та 260 000 155-мм артилерійських снарядів;

108 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць та 19 тактичних машин для евакуації техніки;

високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси;

20 вертольотів Мі-17;

"сотні" броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин;

200 бронетранспортерів M113;

понад 7000 одиниць стрілецької зброї;

більше 50 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

75 000 комплектів бронежилетів та касок;

121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні кораблі берегової оборони;

22 контрартилерійські радари; 4 протимінометні радари; 4 радар повітряного спостереження;

2 системи берегової оборони "Гарпун";

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні захищені системи зв'язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних комплексів, оптики та лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникової зйомки;

захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги;

електронне обладнання для придушення перешкод;

польове обладнання та запасні частини;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

При цьому в Пентагоні наголосили, що це не вся допомога Україні – США взаємодіють із союзниками та партнерами, щоб надати Києву додаткові оборонні можливості.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін не згоден із твердженням, що Захід постачає Україні лише 10% від того, про що вона просить, і запевняє, що фокус у питанні постачання необхідного озброєння зосереджений саме на запитах українського керівництва.