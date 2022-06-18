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Пентагон озвучив перелік переданої Україні зброї
США виділили близько 6,3 млрд доларів на безпеку України з початку роботи адміністрації чинного президента Джо Байдена, зокрема близько 5,6 млрд доларів після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
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Про це повідомила прес-служба Пентагону.
Допомога Сполучених Штатів у сфері безпеки, надана Україні, включає:
- понад 1400 зенітних комплексів Stinger;
- понад 6500 протитанкових систем Javelin;
- понад 20 000 інших протитанкових систем;
- більш ніж 700 тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;
- 126 155-мм гаубиць та 260 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 108 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць та 19 тактичних машин для евакуації техніки;
- високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси;
- 20 вертольотів Мі-17;
- "сотні" броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин;
- 200 бронетранспортерів M113;
- понад 7000 одиниць стрілецької зброї;
- більше 50 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- 75 000 комплектів бронежилетів та касок;
- 121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні кораблі берегової оборони;
- 22 контрартилерійські радари; 4 протимінометні радари; 4 радар повітряного спостереження;
- 2 системи берегової оборони "Гарпун";
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних комплексів, оптики та лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги;
- електронне обладнання для придушення перешкод;
- польове обладнання та запасні частини;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
При цьому в Пентагоні наголосили, що це не вся допомога Україні – США взаємодіють із союзниками та партнерами, щоб надати Києву додаткові оборонні можливості.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін не згоден із твердженням, що Захід постачає Україні лише 10% від того, про що вона просить, і запевняє, що фокус у питанні постачання необхідного озброєння зосереджений саме на запитах українського керівництва.