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Пентагон озвучил перечень переданного Украине оружия
США выделили около 6,3 млрд долларов на безопасность Украины с начала работы администрации действующего президента Джо Байдена, в том числе около 5,6 млрд долларов после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:
- более 1400 зенитных комплексов Stinger;
- более 6500 противотанковых систем Javelin;
- более 20 000 других противотанковых систем;
- более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
- 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники;
- высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;
- 20 вертолетов Ми-17;
- "сотни" бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
- 200 бронетранспортеров M113;
- более 7000 единиц стрелкового оружия;
- более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
- 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- беспилотные корабли береговой обороны;
- 22 контрартиллерийских радара; 4 противоминометных радара; 4 радара воздушного наблюдения;
- 2 системы береговой обороны "Гарпун";
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
- тактические защищенные системы связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
- электронное оборудование для подавления помех;
- полевое оборудование и запасные части;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
При этом в Пентагоне подчеркнули, что это не вся помощь Украине - США взаимодействуют с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Киеву дополнительные оборонные возможности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин не согласен с утверждением, что Запад поставляет Украине лишь 10% от того, о чем она просит, и заверяет, что фокус в вопросе поставок необходимого вооружения сосредоточен именно на запросах украинского руководства.