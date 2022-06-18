Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Пентагон озвучил перечень переданного Украине оружия

Пентагон озвучил перечень переданного Украине оружия

США выделили около 6,3 млрд долларов на безопасность Украины с начала работы администрации действующего президента Джо Байдена, в том числе около 5,6 млрд долларов после полномасштабного вторжения России 24 февраля. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:

  • более 1400 зенитных комплексов Stinger;
  • более 6500 противотанковых систем Javelin;
  • более 20 000 других противотанковых систем;
  • более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники;
  • высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • "сотни" бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • более 7000 единиц стрелкового оружия;
  • более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
  • 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • беспилотные воздушные системы Puma;
  • беспилотные корабли береговой обороны;
  • 22 контрартиллерийских радара; 4 противоминометных радара; 4 радара воздушного наблюдения;
  • 2 системы береговой обороны "Гарпун";
  • противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
  • тактические защищенные системы связи;
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;
  • коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
  • медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
  • электронное оборудование для подавления помех;
  • полевое оборудование и запасные части;
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что это не вся помощь Украине - США взаимодействуют с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Киеву дополнительные оборонные возможности.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин не согласен с утверждением, что Запад поставляет Украине лишь 10% от того, о чем она просит, и заверяет, что фокус в вопросе поставок необходимого вооружения сосредоточен именно на запросах украинского руководства.

Автор:
Светлана Манько