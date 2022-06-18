Пентагон озвучил перечень переданного Украине оружия

США выделили около 6,3 млрд долларов на безопасность Украины с начала работы администрации действующего президента Джо Байдена, в том числе около 5,6 млрд долларов после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

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Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:

более 1400 зенитных комплексов Stinger;

более 6500 противотанковых систем Javelin;

более 20 000 других противотанковых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;

108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники;

высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;

20 вертолетов Ми-17;

"сотни" бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;

200 бронетранспортеров M113;

более 7000 единиц стрелкового оружия;

более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;

75 000 комплектов бронежилетов и касок;

121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерным наведением;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные корабли береговой обороны;

22 контрартиллерийских радара; 4 противоминометных радара; 4 радара воздушного наблюдения;

2 системы береговой обороны "Гарпун";

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;

тактические защищенные системы связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

электронное оборудование для подавления помех;

полевое оборудование и запасные части;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что это не вся помощь Украине - США взаимодействуют с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Киеву дополнительные оборонные возможности.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин не согласен с утверждением, что Запад поставляет Украине лишь 10% от того, о чем она просит, и заверяет, что фокус в вопросе поставок необходимого вооружения сосредоточен именно на запросах украинского руководства.