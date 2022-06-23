Україна отримає від США додатковий пакет допомоги на 450 млн. доларів

Сполучені Штати Америки виділять додаткову військову допомогу Україні на 450 мільйонів доларів. Крім того, новий пакет буде включати додаткові системи залпового вогню HIMARS.

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Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 23 червня.

"Сполучені Штати Америки анонсують додаткові 450 млн доларів військової допомоги - це частина нашого зобов'язання надати Україні допомогу для захисту її демократії перед агресією Росії", - сказав Кірбі.

З урахуванням нового пакету допомоги всього США нададуть Україні 8 системHIMARS.

Окрім реактивних систем залпового вогню, у додатковий пакет військової допомоги включили десятки тисяч боєприпасів для артилерії. Відповідаючи на запитання журналістів, Кірбі наголосив, що з моменту повномасштабного російського вторгнення Вашингтон передав Києву військову допомогу на загальну суму 6,1 мільярда доларів.

HIMARS із попереднього пакету військової допомоги від США вже застосовуються ЗСУ на передовій проти окупантів. Слід зазначити, що HIMARS призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами, а дальність досягає 70 кілометрів.

Раніше заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Каль заявляв, що США надішлють в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), тому що українські офіційні особи заявляють, що це необхідно для відображення настання ЗС РФ у східній частині України.

При цьому у Білому домі зазначають, що Україна сама визначатиме дальність використання РСЗВ Himars.