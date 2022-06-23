Украина получит от США дополнительный пакет помощи на 450 млн долларов

Соединенные Штаты Америки выделят дополнительную военную помощь Украине на 450 миллионов долларов. Кроме всего прочего, новый пакет будет включать дополнительные системы залпового огня HIMARS.

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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета госбезопасности США Джон Кирби во время брифинга 23 июня.

"Соединенные Штаты Америки анонсируют дополнительные 450 млн долларов военной помощи - это часть нашего обязательства предоставить Украине помощь для защиты ее демократии перед агрессией России", - сказал Кирби.

С учетом нового пакета помощи всего США предоставят Украине 8 установок HIMARS.

Кроме реактивных систем залпового огня, в дополнительный пакет военной помощи включили десятки тысяч боеприпасов для артиллерии. Отвечая на вопросы журналистов, Кирби подчеркнул, что с момента полномасштабного российского вторжения Вашингтон передал Киеву военную помощь на общею сумму6,1 миллиарда долларов.

HIMARS из предыдущего пакета военной помощи от США уже применяются ВСУ на передовой против оккупантов. Следует отметить, что HIMARS предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами, а дальность достигает 70 километров.

Ранее замминистра обороны по политическим вопросам США Колин Каль заявлял, что США направят в Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО), потому что украинские официальные лица заявляют, что это необходимо для отражения наступления ВС РФ в восточной части Украины.

При этом в США отмечают, что Украина сама будет определять дальность использования РСЗО Himars.