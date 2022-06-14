Україна отримала від західних союзників лише 10% зброї за своїми заявками, — Міноборони

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройним силам України не вистачає озброєння для успішного протистояння окупантам. З'ясувалося, що ЗСУ отримали від Заходу лише 10% зброї від обсягу, що запитується українською стороною.

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Про це Маляр повідомила у ефірі національного телемарафону.

"Скільки зусиль не докладала б Україна, але без допомоги Заходу ми не зможемо виграти війну. Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали лише 10 відсотків", — сказала Маляр.

Заступник голови Міноборони закликала західних союзників не лише збільшувати обсяги військової допомоги, а й прискорити процес постачання нового озброєння в Україну.

У свою чергу, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав обсяг озброєнь, який потрібен Україні від Заходу, щоб закінчити війну. За його словами, для паритету у важкій зброї Україні необхідно:

1000 гаубиць 155-мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Нагадаємо, напередодні Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження. Крім того, у Пентагоні офіційно підтвердили постачання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів.