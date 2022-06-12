Україна готова переозброїтися за стандартами НАТО за місяць – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що Україна здатна перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць. Про це він сказав виданню The Economist, коментуючи стурбованість військового керівництва країн Заходу тим, що Україна, ймовірно, не зможе освоїти нову техніку так швидко, як їй хотілося б.

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За словами Резнікова, це зовсім не так, і українські солдати освоїли західну артилерію лише за два тижні, а загалом країна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця. "Як сказав товариш Черчілль, дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу", - наголосив він. При цьому в The Economist зазначають, що така заява "досить неправдоподібна".

За оцінкою журналіста видання, український міністр намагається бути ввічливим, коментуючи розбіжності щодо цього питання між західними лідерами, однак у цих словах "іноді пробивається розчарування".

За словами Резнікова, "втома - це природна психологічна реакція на стрес", до того ж у політиків є обов'язок продумувати наслідки своїх дій та є свої внутрішні проблеми в їхніх країнах, про які їм потрібно дбати.

Глава Міноборони також зазначив, що якщо війна і навчила його чомусь, то це тому, що союзники України більше говорять про права людини та свободи, ніж захищають їх. Однак у ході переговорів з колегами в Парижі та Берліні, як зазначив чиновник, він змушений поводитися стримано.

"Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності... Я професійно підготовлений як юрист, так що так, [стримуюсь]. Але потім, неофіційно, я можу дозволити собі трохи досить підходящих слів", - заявив він.

Резніков наголосив, що військова допомога Україні потрібна терміново, оскільки "ціна будь-якої затримки вимірюється українською кров'ю". За словами міністра, втрати українців зараз становлять у середньому 100-200 осіб на день.

Нагадаємо, що наприкінці травня президент Володимир Зеленський заявляв, що "на сьогодні від 50 до 100 осіб можуть гинути на найскладнішому напрямку на сході нашої держави".