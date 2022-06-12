Украина готова перевооружиться по стандартам НАТО за месяц – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что Украина способна перевести свое вооружение на стандарты НАТО за месяц. Об этом он сказал изданию The Economist, комментируя обеспокоенность военного руководства стран Запада тем, что Украина, вероятно, не сможет освоить новую технику так быстро, как ей хотелось бы.

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По словам Резникова, это вовсе не так, и украинские солдаты освоили западную артиллерию всего за две недели, а в целом страна готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца. "Как сказал товарищ Черчилль, дайте нам инструменты, и мы закончим работу", - подчеркнул он. При этом в The Economist отмечают, что такое заявление "довольно неправдоподобно".

По оценке журналиста издания, украинский министр старается быть вежливым, комментируя разногласия по этому вопросу между западными лидерами, однако в сего словах "иногда пробивается разочарование".

По словам Резникова, "усталость - это естественная психологическая реакция на стресс", к тому же у политиков есть обязанность продумывать последствия своих действий и имеются свои внутренние проблемы в их странах, о которых им нужно заботиться.

Глава Минобороны также отметил, что если война и научила его чему-то, так это тому, что союзники Украины больше говорят о правах человека и свободах, чем защищают их. Однако в ходе переговоров с коллегами в Париже и Берлине, как отметил чиновник, он вынужден вести себя сдержанно.

"Бюрократия и прагматизм Запада оказались намного сильнее его ценностей... Я профессионально подготовлен как юрист, так что да, [сдерживаюсь]. Но потом, неофициально, я могу позволить себе немного весьма подходящих слов", - заявил он.

Резников подчеркнул, что военная помощь Украине нужна срочно, поскольку "цена любой задержки измеряется украинской кровью". По словам министра, потери украинцев сейчас составляют в среднем 100-200 человек в день.

Напомним, что в конце мая президент Владимир Зеленский заявлял, что "на сегодня от 50 до 100 лиц могут гибнуть на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства".