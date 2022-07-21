В Україні запустили нову систему моніторингу поставок західної зброї

Апарат Ради національної безпеки України у співпраці з Міністерством оборони запустили модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА", який буде проводити моніторинг постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

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Про це повідомила пресслужба РНБО.

Модуль складається з трьох контурів: загальнодоступна інформація, інформація для службового користування та таємна інформація. Він дозволяє контролювати нові поставки озброєння за статусами (готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами.

За його допомогою РНБО також зможе аналізувати поставки зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, країнами, що надали озброєння. Зброю будуть розділяти на радянську та ту, що відповідає стандартам НАТО.

Росія неодноразово намагалася підірвати довіру західних партнерів щодо доцільного використання Україною отриманої зброї. Але, як підкреслили в РНБО, постачання озброєнь контролюється трьома системами, зокрема "СОТА" та натівською системою обліку і контролю логістики LOGFAS, яку Україна отримала у 2019 році. Крім того, нині українські фахівці разом з колегами із США доопрацьовують ще одну систему контролю, яку невдовзі буде задіяно у повному обсязі.

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував народним депутатам створити тимчасову спеціальну комісію, яка контролюватиме вирішення питань, пов'язаних із використанням зброї, одержаної від партнерів України.

Очільник ОП вважає, що Верховна Рада має долучитися до контролю використання зброї, одержаної від союзників.

В будь-якому випадку у НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереження та облік зброї, яку вона отримує від союзників для реалізації права на самооборону від російської агресії.