Україна чекає ракети для HIMARS, дальністю на 300 км, — Міноборони

Очільник Міноборони Олексій Резніков впевнений, що через деякий Збройні сили України отримають від снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

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Про це він заявив в інтерв'ю виданню Financial Times

"Я думаю, що постачання зброї — це поетапний процес. Україна доводить, що може ювелірно використовувати зброю, отриману від партнерів, і точно влучати у цілі. Тому згодом ми будемо отримувати більше зброї, та ще й з більшою дальністю", — сказав міністр.

Він підкреслив, що збільшення поставок зброї в Україну — обов'язкова умова для контрнаступу ЗСУ на будь-якому напрямку. HIMARS вже довели свою ефективність на фронті, системи допомогли скоротити кількість втрат ЗСУ на Донбасі.

"До кінця цього 2022 року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України. Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступ по всій лінії фронту, і він буде успішним", — додав Резніков.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також зазначає, що САУ, HIMARS та інші види озброєнь уже змінюють ситуацію на полі бою.Зазначимо, що спочатку Вашингтон відмовлявся передавати HIMARS, бо побоювався, що Україна застосує системи для ударів по території РФ. Але потім вирішили надати HIMARS, що вражає цілі на відстані до 80 км, хоча потенційно системи можуть бити і на 300 км.

Крім HIMARS, Білий дім вирішив передати Україні норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Дані ЗРК увійдуть до нового пакету військової допомоги вартістю 820 мільйонів доларів, про який оголошували 1 липня.