Украина ждет ракеты для HIMARS, дальностью на 300 км, — Минобороны

Глава Минобороны Алексей Резников уверен, что из-за некоторого Вооруженных сил Украины получат от снаряды для ракетных систем HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии 300 километров.

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Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"Я думаю, что поставки оружия — это поэтапный процесс. Украина доказывает, что может ювелирно использовать оружие, полученное от партнеров, и точно попадать в цели. Поэтому со временем мы будем получать больше оружия, да еще с большей дальностью", — сказал министр. .

Он подчеркнул, что увеличение поставок оружия в Украину – обязательное условие для контрнаступления ВСУ на любом направлении. HIMARS уже доказали свою эффективность на фронте, системы помогли сократить количество потерь ВСУ на Донбассе.

"До конца этого 2022 года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступление по всей линии фронта, и оно будет успешным", - добавил Резников.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также отмечает, что САУ, HIMARS и другие виды вооружений уже изменяют ситуацию на поле боя. Отметим, что сначала Вашингтон отказывался передавать HIMARS, потому что опасался, что Украина применит системы для ударов по территории РФ. Но потом приняли решение предоставить HIMARS, поражающие цели на расстоянии до 80 км, хотя потенциально системы могут бить и на 300 км.

Помимо HIMARS Белый дом решил передать Украине норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Данные ЗРК войдут в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.