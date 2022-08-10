В Крыму ликвидировали 9 российских самолетов

9 августа на территории аэродрома "Саки", расположенного в Новофедоровке (Крым), прогремела серия мощных взрывов. На следующий день командование воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов.

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"САКИ! Минус девять самолетов оккупантов", — написала пресс-служба командования в Facebook.

"Саки" - один из ключевых аэродромов оккупированного Крыма, который РФ использует для ударов по Украине. Газета The New York Times со ссылкой на неназванного "украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации" сообщила, что защитники Украины нанесли удар по авиабазе "Саки", используя оружие украинского производства.

Отмечаем, что официально Генштаб ВСУ не сообщал такой информации. Российская сторона заявила, что якобы на аэродроме "детонировали боеприпасы в результате нарушений противопожарной безопасности ".

При этом в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Российская Федерация решила публично не обвинять Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это будет одним из доказательств неэффективности российской системы ПВО, установленной на полуострове.