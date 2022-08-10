В Криму ліквідували 9 російських літаків

9 серпня на території аеродрому "Саки", що розташований у Новофедорівці (Крим), пролунала серія потужних вибухів. Наступного дня командування повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев'яти ворожих літаків.

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"САКИ! Мінус дев'ять літаків окупантів", — написала пресслужба командування у Facebook.

"Саки" — один з ключових аеродромів окупованого Криму, який РФ використовує для ударів по Україні. Газета The New York Times з посиланням на неназваного "українського військового високопосадовця зі знанням ситуації" повідомила, що захисники України завдали удару по авіабазі "Саки", використовуючи зброю українського виробництва.

Зазначаємо, що офіційно Генштаб ЗСУ не повідомляв таку інформацію. Російська сторона заявила, що нібито на аеродромі "детонували боєприпаси внаслідок порушень протипожежної безпеки".

При цьому в американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Російська Федерація вирішила публічно не звинувачувати Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці, тому що це буде одним з доказів неефективності російської системи ППО, що встановлена на півострові.