Оккупанты продвинулись к Опытному и Новомихайловке под Донецком - Генштаб

Оккупационные войска имеют частичный успех в направлении поселка Опытного, расположенного между Донецким аэропортом и городом Авдеевка. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Также в этом районе противник продолжил обстрелы возле Авдеевки, Песок, Водяного, Опытного, Невельского и Нью-Йорка. Недалеко от Марьинки был нанесен авиаудар.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцево, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Авиацию оккупанты задействовали для удара возле Соледара.

"Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск", - подчеркнули в Генштабе.

На Краматорском направлении враг вел обстрелы из танков и артиллерии неподалеку Краматорска, Николаевки, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григорьевки и Райгородка, нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого, штурмовыми действиями безуспешно пытаясь улучшить тактическое положение в направлении села Веселое.

На Славянском направлении подразделения противника огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытались нанести поражение украинским подразделениям и разрушить объекты гражданской инфраструктуры в районах сел Бражковка, Дубравное, Мазановка, Долина и Довгенькое.

Также в Генштабе говорят, что оккупанты пытались продвинуться в направлениях сел Новодмитровка и Мазановка, но успеха не имели и отошли.

На Харьковском направлении российские войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяжье, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.

Противник также попытался прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалеевка, но и здесь, по данным Генштаба, успеха не имел и отошел.

Отмечается также, что на Северском направлении враг сейчас проводит усовершенствование фортификационного оборудования позиций. Артиллерийские же обстрелы с российской стороны были зафиксированы возле сел Черновское, Павловка и Гудово Сумской области.

В свою очередь, на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения районов населенных пунктов Великая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольговское, Угледар, Чаривное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Орехов, Времовка, Новополь и Новоандреевка. Авиаудары зафиксированы у Щербаков, Малых Щербаков и Зализничного.

"Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченко и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Белогорки, Лозового, Белой Криницы и Посад-Покровского, пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки, однако ВСУ отбросили врага на предыдущие позиции.