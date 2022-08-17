В Новой Каховке ликвидировали базу российских военных

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области уничтожили базу оккупантов, где в момент ликвидации находились захватчики. Об этом сообщают управление стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба в Telegram.

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Устанавливается количество уничтоженной вражеской техники. Относительно личного состава, по предварительным данным, на базе ликвидировали 10-15 захватчиков.

"Это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке", - отметили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.



Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что весь руководящий состав оккупантов в Херсонской области, расположенный на правом берегу Днепра, эвакуировался на левый берег.

До этого стало известно, что штурмовая авиация ВСУ нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки.