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В Новой Каховке ликвидировали базу российских военных
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области уничтожили базу оккупантов, где в момент ликвидации находились захватчики. Об этом сообщают управление стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба в Telegram.
Устанавливается количество уничтоженной вражеской техники. Относительно личного состава, по предварительным данным, на базе ликвидировали 10-15 захватчиков.
"Это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке", - отметили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что весь руководящий состав оккупантов в Херсонской области, расположенный на правом берегу Днепра, эвакуировался на левый берег.Подписывайтесь на наш YouTube канал
До этого стало известно, что штурмовая авиация ВСУ нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки.