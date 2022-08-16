В Орехове из-за массированного вражеского обстрела повреждены десятки домов, есть погибшая (ФОТО)

Прифронтовой город Орехов Запорожской области 16 августа подвергся массированному обстрелу со стороны российских оккупационных войск, сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, враг вел обстрел из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов. В результате по меньшей мере одна местная жительница погибла. Еще шесть человек были ранены. Трое из них являются работниками возобновлявших сети энергокомпании.

"В результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасатели ГСЧС. Соболезнования семьям погибшей. Раненым - быстрого выздоровления", - написал глава области.

Напомним также, что днем во вторник российская армия также в очередной раз обстреляла жилые районы Никополя Днепропетровской области, который фактически является прифронтовым городом, поскольку расположен на Каховском водоходе напротив оккупированной противником территории. В ночь на 16 августа также был обстрелян соседний поселок Червоногригорьевка.

Кроме того, продолжаются многочисленные обстрелы со стороны оккупантов в прифронтовых районах Донецкой области: в частности, в ночь на 16 августа из-за этого произошли разрушения в Авдеевской, Очеретинской, Марьинской, Кураховской, Краматорской, Славянской, Николаевской, Бахмутской и Соледарской общинах.