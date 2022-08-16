Российская армия снова обстреляла из "Градов" жилые кварталы Никополя (ФОТО)

Российские оккупационные войска днем 16 августа снова обстреляли жилые кварталы Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"В город прилетели 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно, четыре человека ранены. Один из них госпитализирован", - отметил чиновник.

По его словам, в городе повреждено несколько частных домов, а еще в нескольких произошло возгорание. На месте работают пожарные.

Отметим также, что, как сообщал начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, дважды за ночь на 16 августа армия РФ обстреливала территорию Червогогригорьевской общины.

"Целью оккупантов стали частные дома жителей Червогогригорьевки и агропредприятие. Повреждены девять домов, газопроводы, линии электропередач, склады с зерном, сельскохозяйственная техника и хозяйственные помещения. Предварительно – раненых и погибших нет", - отмечал он.

Напомним, что и минувшей ночью оккупанты также обстреливали Никопольский район и вообще последний месяц делают это регулярно, располагаясь при этом в районе Запорожской атомной электростанции, что на противоположной стороне Каховского водохранилища.