Российская армия обстреляла четыре района Днепропетровской области, есть погибшие и пострадавшие

В ночь с 10 на 11 августа оккупационные войска открывали огонь по Днепропетровскому, Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. В результате три человека погибли, семеро получили ранения, среди них — 13-летний ребенок.

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Об этом в Facebook сообщили председатель ОВА Валентин Резниченко и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По Никопольскому району оккупанты в течение ночи выпустили около 120 снарядов из РСЗО.

"Половина из них – по самому Никополю. К сожалению, два человека – мужчина и женщина – погибли. Еще семеро получили ранения: трое госпитализированы, среди них – 13-летняя девочка. Также один человек находится под завалами пятиэтажки, поиски продолжаются", – рассказал Лукашук, добавив, что в городе позже под завалами дома спасатели обнаружили тело погибшего гражданина 1941 года рождения – третья жертва ночных обстрелов.

Россияне повредили 39 многоэтажек, 2 частных дома, дом детского творчества, 3 школы, легковые автомобили. Также повреждены линии электропередачи.

Из "Ураганов" оккупанты открыли огонь по Зеленодольской громаде Криворожского района. В частности, под обстрел попала Великая Костромка — возник пожар, из-за которого сгорела солома и сухая трава. Пострадавших нет.

В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской громаде.

"Повреждены частный дом и мельница. Фермеры потеряли 120 тонн зерна. Два человека пострадали, женщина находится в больнице", — уточнил Лукашук.

В Днепровском районе целью врага стало село Приднепровское. В результате обстрелов там возник пожар в цехе, который ближе к утру был ликвидирован. Повреждены 14 частных жилых домов, амбулатория, торговый центр, электросети; пострадавших нет.

Напомним, ВС РФ дважды за ночь на 10 августа обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. Тогда 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.

Вскоре президент Владимир Зеленский анонсировал ответ украинской армии на этот удар.

"Вооруженные силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу, еще более десяти ранены, пятеро – в тяжелом состоянии. Российские войска избивали "Градами", - сказал глава государства.