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Россияне обстреляли лицей в Криворожском районе
Оккупационные войска Российской Федерации со ствольной артиллерии открыли огонь по Великой Костромке в Криворожском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Целью оккупантов, в том числе, стал местный лицей. В результате атаки пострадавших нет.
"Оккупанты намеренно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Нелюди", — прокомментировал Лукашук.
Кроме того, российские захватчики в ночь на 8 августа атаковали Днепропетровскую область ракетами Х-59, открывали огонь из "Градов" и ствольной артиллерии. В результате в регионе были зафиксированы многочисленные разрушения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Захватчики уничтожили административное и весовое помещение, и один автомобиль; повредили 4 здания складов, электрощитовую, десять единиц спецтехники и легковых машин, гаражи.