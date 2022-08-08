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Россияне обстреляли лицей в Криворожском районе

Россияне обстреляли лицей в Криворожском районе

Оккупационные войска Российской Федерации со ствольной артиллерии открыли огонь по Великой Костромке в Криворожском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Целью оккупантов, в том числе, стал местный лицей. В результате атаки пострадавших нет.

"Оккупанты намеренно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Нелюди", — прокомментировал Лукашук.

Фото 2 — Россияне обстреляли лицей в Криворожском районе
Лицей после вражеских обстрелов. Фото: Facebook Лукашука

Кроме того, российские захватчики в ночь на 8 августа атаковали Днепропетровскую область ракетами Х-59, открывали огонь из "Градов" и ствольной артиллерии. В результате в регионе были зафиксированы многочисленные разрушения.

Захватчики уничтожили административное и весовое помещение, и один автомобиль; повредили 4 здания складов, электрощитовую, десять единиц спецтехники и легковых машин, гаражи.

Автор:
Вита Молодан