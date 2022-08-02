Ракетный удар по Львовщине: в воинской части произошли два взрыва

2 августа в результате ракетного обстрела российскими войсками произошло два взрыва на территории военного объекта в Червоноградском районе Львовщины.

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Об этом сообщил в глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"К сожалению, попадание – Червоноградский район, воинская часть. Информация о жертвах отсутствует. Масштабы разрушений еще устанавливают", – сказал глава ОВА.

Он добавил, что враг запустил 8 крылатых ракет с восточного направления. Часть из них сбили Силы ПВО в других областях.

Напомним, что в ночь на 2 августа российская армия произвела ракетные обстрелы Чугуевского района Харьковской области, в результате чего были повреждены здания и мощности завода.