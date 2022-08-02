Войска РФ нанесли ракетный удар по заводу в Чугуеве (ФОТО)

В ночь на 2 августа российская армия произвела ракетные обстрелы Чугуевского района Харьковской области, в результате чего были повреждены здания и мощности завода. Об этом сообщает областная прокуратура.

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Кроме того, под удар оккупантов попал гаражный кооператив, из-за чего были повреждены гаражи и автомобили. По предварительным данным, ракеты были выпущены с территории Белгородской области РФ. Тип ракет сейчас устанавливается.

Прокуроры Чугуевской окружной прокуратуры совместно с сотрудниками районного управления полиции провели осмотр места происшествия. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, в результате указанного обстрела Чугуева, который произошел около 3:50, пострадавших не было.

Отмечено, что был поврежден жилой дом, где образовалась воронка глубиной 5 метров, а на территории другого домовладения разрушены хозяйственные постройки. Также повреждено 6 гаражей в гаражном кооперативе и здание производственного помещения на местном заводе.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: ГУНП в Харьковской области Фото: ГУНП в Харьковской области Фото: ГУНП в Харьковской области Фото: ГУНП в Харьковской области Фото: ГУНП в Харьковской области Фото: ГУНП в Харьковской области

1 августа, как говорят в полиции, работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты в целом отработали 30 фактов повреждения жилищ и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

В частности, под обстрелы попали города Харьков, Чугуев, Мерефа, села Безруки, Ивашки и Одноробовка. Были повреждены многоэтажные и частные дома, общественная остановка, автомобили, складское помещение фермерского хозяйства, помещение железнодорожного транспорта и имущество предприятий.

В областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, добавляют, что за сутки 1-2 августа произошло пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, - четыре в Харьковском районе и один в Богодуховском. Горели природные экосистемы, частные жилые дома и дворовые застройки, складское здание, хвойные насаждения. Кроме того, пиротехники ГСЧС ликвидировали 11 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

При этом начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью в Харькове было спокойно, удары врага не зафиксированы, однако россияне обстреляли село Циркуны Харьковского района, в результате чего был поврежден жилой дом.

"Несколько раз наносили удары и по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные здания и хвойные насаждения. В Богодуховском районе в результате вражеского обстрела повреждено фермерское хозяйство, - спасатели ликвидировали пожар", - сообщил он.