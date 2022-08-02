В Николаеве российским обстрелом разрушено общежитие (ФОТО, ВИДЕО)

Российские войска в ночь на 2 августа после 1:00 и около 4:00 в очередной раз произвели обстрелы двух районов города. По предварительной информации Николаевской областной военной администрации, один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой - ракетами типа С-300.

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В результате было повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещении находился охранник здания, который был ранен. Предварительно, без жертв.

Как сообщает местное издание "Новости N", ракета попала прямо над входом по центру здания. В результате взрыва пятиэтажное общежитие разрушено и не пригодно для дальнейшего использования. Повреждены также несколько находящихся рядом домов.

Фото: Новости N Фото: Новости N Фото: Новости N Фото: Новости N Фото: Новости N Фото: Новости N Фото: Новости N

Кроме того, из-за попадания боеприпасов и их осколков возник пожар продовольственного магазина. По предварительным данным, без жертв. Как сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании крыши магазина поступило в 1:36. Уже в 2:15 пожарные ликвидировали пожар на площади 70 квадратных метров.

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Также в Николаевской ОВА сообщили, что 1 августа около 14:30 в селе Котлярово Николаевского района в результате вражеских обстрелов возник пожар жилых помещений и хозяйственных построек. Пострадавших нет.

Ориентировочно в 17:00 обстрелам подверглось село Широкое Баштанского района. Попадания были по огородам местных жителей и дорогам села. Пострадавших также нет. В селе же Галициново Николаевского района в результате ночных обстрелов уже 2 августа был "поврежден объект инфраструктуры".

Около 1:30 была обстреляна территория возле села Явкино Баштанской общины. В результате в селе повреждена линия электропередач. В настоящее время часть населенного пункта обесточена.

Кроме того, продолжаются обстрелы населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям уточняется.

Напомним также, что накануне в результате вражеских обстрелов в Николаеве было разрушено здание травмпункта одной из больниц, а на территории медицинского диспансера сгорел склад с лекарствами и продовольствием.