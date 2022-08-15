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Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и ударили четырьмя ракетами С-300
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Под удар врага 15 августа попали два района – Синельниковский и Никопольский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь массовых атак. Под удар врага попали два района – Синельниковский и Никопольский. Никопольский район россияне атаковали с "Градов"", - отметил Резниченко.
По его словам, в Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еще 20 реактивных снарядов попали в Марганецкую общину. Там без разрушений и пострадавших.
В Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.
"По Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Детали "прилета" выясняются", - сообщил глава ОВА.
Также одну российскую ракету – X-59 – наши военные этой ночью над Днепровской областью сбили.
Отметим, в ночь с 10 на 11 августа оккупационные войска открывали огонь по Днепропетровскому, Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. В результате два человека погибли, семеро получили ранения, среди них — 13-летний ребенок.