Число погибших из-за ударов по двум общежитиям в Харькове выросло до 24

Общее количество погибших в результате российских ракетных ударов по двум общежитиям в Салтовском и Слободском районах Харькова вечером 17 и утром 18 августа увеличилось до 24.

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Как сообщается в Telegram Харьковского городского совета, на месте обстрела общежития на углу улицы Ахиезеров и Салтовского шоссе спасатели 20 августа нашли еще три тела погибших.

"Один - мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении эксперта. Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии. Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 19:00 19 августа из-под завалов достали 15 погибших. Однако спикер областной прокуратуры сообщал вечером того же дня о 16.

В свою очередь, на месте обстрела общежития и трамвайного депо на улице Плехановской разбор завалов уже тогда был завершен: в прокуратуре сообщали о пяти погибших и 22 пострадавших, в ГСЧС, наоборот, давали большую цифру - шесть погибших.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним также, что уже 19 августа российская армия нанесла новый ракетный удар - по заведению высшего образования в Киевском районе города, что привело к его частичному разрушению. Там погибла 52-летняя женщина, работавшая охранником.