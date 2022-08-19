Оккупанты обстреляли три района Харькова: попали в жилой дом

Утром 19 августа армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Под ударами врага оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы города.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 05:44 утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский", – отметил Терехов.

По его словам, в одном случае произошло попадание в жилой дом, предварительно один человек пострадал.

Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар.

Отметим, 18 августа оккупанты попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова.

Кроме этого, была обстреляна территория Холодногорского района города. В частности, известно, что разрушен дворец культуры "Железнодорожник" - памятник архитектуры в стиле конструктивизма.

А вечером в среду, 17 августа, россияне нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. По состоянию на 15.00 18 августа известно о 12 погибших.