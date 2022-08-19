Число погибших из-за ударов РФ по двум общежитиям в Харькове возросло до 21, пострадали 44

Общее количество погибших в результате российских ракетных ударов по двум общежитиям в Харькове вечером 17 и утром 18 августа увеличилось до 21. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

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"По Салтовскому району уже 16 погибших и 22 пострадавших. Два последних трупа - женщина 50 лет, переселенка из Кулиничей, последний - сильно обгоревший, вероятно мужчина, более точно устанавливается", - сказал он.

Также Чубенко сообщил, что спасательные работы на месте обстрела общежития в Слободском районе завершились. Всего в результате удара погибли пять человек, еще 22 получили телесные повреждения. В частности, спикер прокуратуры отметил, что последним из-под завалов в этом здании достали 39-летнего мужчину.

Напомним, что в Слободском районе удар пришелся по недействующему трамвайному депо, на территории которого и расположено общежитие №2 коммунального предприятия "Горэлектротранс". Было повреждено и здание депо, используемое в качестве ремонтного цеха. Кроме этого, утром 18 августа оккупанты выпустили ракету по дому культуры "Железнодорожник", где произошел значительный пожар.

Отметим, что обстрелы Харькова продолжаются ежедневно: в частности, уже 19 августа, по данным прокуратуры, российская армия нанесла ракетный удар по высшему учебному заведению в Киевском районе города, что привело к его частичному разрушению. Там погибла 52-летняя женщина, работавшая охранником.

В Немышлянском районе войска РФ обстреляли жилой квартал. Вражеский снаряд попал между пятиэтажкой и шиномонтажом. В доме выбиты окна, повреждены автомобили жителей, которые находились во дворе.

Также оккупанты попали двумя ракетами по предприятию в Основянском районе, где произошло полное разрушение двух цехов. По предварительным данным, все три района Харькова оккупанты обстреляли ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.