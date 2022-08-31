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Энергетика
Дата публикации

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Киева на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.

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Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, остается непонятным, когда миссия МАГАТЭ планирует доехать до крупнейшей в Европе атомной станции, контролируемой сейчас российскими войсками.

"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию насколько это возможно", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси.

Он отметил, что МАГАТЭ впервые пересекает фронт и направляется в зону боевых действий, к оккупированным территориям.

"Это требует четких гарантий не только от РФ, но и от Украины. Мы могли это обеспечить", - подчеркнул Гросси.

Отметим, Организация Объединенных Наций собрала группу экспертов, которые отправятся как миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. В команду вошли глава ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси и 13 других экспертов из преимущественно нейтральных стран. В составе миссии нет представителей ни США, ни Великобритании.

Напомним, что недавно Госатомрегулирование предупредило, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС и потеря ею всех источников электропитания может привести к ситуации, аналогичной аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Это может произойти в результате перебоя последней из четырех неповрежденной линии электропередачи, соединяющих станцию с энергосистемой Украины.

Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

В свою очередь, в Белом доме заявили о необходимости полной остановки оккупированной российскими войсками ЗАЭС.

Автор:
Светлана Манько