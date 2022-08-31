Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Киева на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.

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Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, остается непонятным, когда миссия МАГАТЭ планирует доехать до крупнейшей в Европе атомной станции, контролируемой сейчас российскими войсками.

"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию насколько это возможно", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси.

Он отметил, что МАГАТЭ впервые пересекает фронт и направляется в зону боевых действий, к оккупированным территориям.

"Это требует четких гарантий не только от РФ, но и от Украины. Мы могли это обеспечить", - подчеркнул Гросси.

Отметим, Организация Объединенных Наций собрала группу экспертов, которые отправятся как миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. В команду вошли глава ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси и 13 других экспертов из преимущественно нейтральных стран. В составе миссии нет представителей ни США, ни Великобритании.

Напомним, что недавно Госатомрегулирование предупредило, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС и потеря ею всех источников электропитания может привести к ситуации, аналогичной аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Это может произойти в результате перебоя последней из четырех неповрежденной линии электропередачи, соединяющих станцию с энергосистемой Украины.

Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

В свою очередь, в Белом доме заявили о необходимости полной остановки оккупированной российскими войсками ЗАЭС.