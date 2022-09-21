"Путін хоче затопити Україну кров'ю російських солдат": Зеленський прокоментував оголошення мобілізації в РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що оголошена в Росії "часткова" мобілізація ніяк не впливає на намір Збройних сил відвойовувати всі окуповані території. Про це очільник держави повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

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Гарант впевнений, що мобілізація свідчить про те, що у Росії є "проблеми з офіцерами та іншим військовослужбовцями".

"Ми вже знаємо, що мобілізували курсантів, хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти впали. Вони навіть не змогли закінчити навчання. Всі ці люди не можуть воювати. Вони прийшли до нас і помирають", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що підрозділи ЗС РФ просто розбігаються на полі бою, тому що особовий склад не має достатньої військової підготовки.

"Він (лідер РФ Володимир Путін — Delo.ua)бачить, що велика частка тих, хто до нас приходить, просто тікає. Він хоче затопити Україну кров'ю, але й кров'ю власних солдат", — зауважив Зеленський.

Під час промови Путін не тільки оголосив мобілізацію, а й натякнув на ймовірність того, що РФ може застосувати ядерну зброю. Щодо цього Зеленський сказав: "Я не вірю, що він буде використовувати цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використовувати цю зброю".

Зазначимо, що в США вважають, що рішення лідера Путіна щодо проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та оголошення мобілізації в РФ свідчать лише про провал Росії у війні.

В свою чергу експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що проведенням так званих "референдумів" та подальшою анексією українських територій Кремль розраховує залучити росіян до участі у війні у вигляді добровольців для “захисту території РФ”.