"Це доказ провалу РФ": в США відреагували на плани Росії провести "референдуми" і мобілізацію

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що рішення лідера Російської Федерації Володимира Путіна щодо проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та оголошення мобілізації в РФ свідчать лише про провал Росії у війні. Про це повідомляє CNN.

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Глава країни-агресора оголосив про "референдуми" та мобілізацію під час Генеральної Асамблеї ООН, 21 вересня, що, на думку Блінкена, також свідчить про зневагу Путіна до ООН.

Він зазначив, що РФ робить такі кроки на фоні значних втрат на полі бою та успіхів Збройних сил України.

"Це ознака провалу Росії", — сказав Блінкен, коментуючи плани РФ провести "референдуми" і мобілізацію.

Він підкреслив, що США ніколи не визнають так звані "референдуми" в Україні або будь-який крок Росії з анексії української території. За його словами, важливо, щоб інші країни також чітко заявили про це.

Нагадаємо, окупаційні "адміністрації" на території України 20 вересня заявили, що планують проведення 23-27 вересня "референдумів" про входження відповідних регіонів до складу РФ.

При цьому раніше Президент Володимир Зеленський попереджав, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях Херсонської та Запорізької областей так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.