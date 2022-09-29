Попыткой аннексии части Украины Россия приравняет себя к "ДНР" и "ЛНР" - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ожидаемое 30 сентября объявление Россией об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в действительности будет означать переход ее самой в статус непризнанного государственного образования.

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"Все в мире хорошо понимают, что на самом деле будет означать подобная попытка аннексии. Она будет означать не то, на что надеются в Кремле. Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР" и окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались", - указал он.

Украинский президент полагает, что законы в РФ после такого решения больше не будут действовать, а ее силовые структуры перейдут к работе исключительно пыточными методами.

"Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и все больше могил – на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их к себе домой", - заявил он.

Зеленский добавил, что ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям.

"Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", - подчеркнул глава государства.

Он также заявил, что 30 сентября будет лишь еще одним днем борьбы Украины на пути к восстановлению территориальной целостности, обеспечению безопасности и мира.

"Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. И мы знаем, как реагировать на любые российские действия", - анонсировал также президент.

Напомним, что ранее в четверг Зеленский призвал народы Северного Кавказа к борьбе против мобилизации Россией мужчин на войну с Украиной, записав видео на фоне портрета имама Шамиля.