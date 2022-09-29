Присоединение Россией оккупированных украинских территорий ничего не изменит на поле боя, - Подоляк

Украина полна решимости вернуть все временно оккупированные Россией территории, несмотря на проведенные там псевдореферендумы и угрозы российского военно-политического руководства применить ядерное оружие.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Associated Press.

По его словам, если Россия в ближайшие дни объявит о присоединении оккупированных территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, на поле боя ничего не изменится.

"Мы освободим нашу территорию военным путем. И наши действия зависят не столько от того, что думает или чего хочет Российская Федерация, сколько от военного потенциала Украины", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине жизненно необходимо вернуть все захваченные Россией земли. И это важно не только для нашей страны, но и европейских соседей Украины.

"Иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать мир, повышать ставки, эскалировать конфликт, и сочтет себя победителем в жестокой войне против Европы", - убежден советник руководителя Офиса президента.

Комментируя угрозы российских официальных лиц пойти на применение ядерного оружия, Подоляк заявил, что "Украина воспринимает их серьезно, потому что понимает, с каким государством имеет дело".

Как отметил Подоляк, угрозы России вызывают обеспокоенность не только в Украине, поскольку превентивный ядерный удар может создать прецедент для других стран мира.

"Если ядерное оружие будет использовано сейчас, в XXI веке, этот ящик Пандоры мы не закроем снова. Потому что есть много нестабильных политических режимов, которые воспользуются этой ситуацией и начнут спекулировать на ядерном оружии и будут пытаться использовать его в той или иной форме, поскольку они будут думать, что это допустимо", – заявил Подоляк.

Он также подчеркнул, что возлагает слабые надежды на возможность содержательных переговоров с РФ в ближайшем будущем и сомневается в том, что Москва готова добросовестно сдерживать обещания, и убежден, что российские официальные лица хотят лишь выиграть время для перегруппировки и укрепления позиций на поле боя.

"Россия постоянно говорит о переговорах в ультимативном стиле, но говорит только для внешней аудитории, потому что хочет обеспечить давление на Украину со стороны наших партнеров", – резюмировал Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что владеющие ядерным оружием страны должны ответить России на ее ядерный шантаж и четко предупредить о последствиях такого шага.