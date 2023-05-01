Путин скрывает изменения в командовании, чтобы найти козлов отпущения за военные неудачи – ISW

Владимир Путин и минобороны РФ либо скрывали, либо тщательно анонсировали изменения в командовании на протяжении всей войны в Украине, чтобы защитить себя от критики, найти козлов отпущения за военные неудачи, успокоить российское информационное пространство или объединить усилия, чтобы продать незначительные территориальные достижения как оперативные победы

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), тщательно проанализировавшем изменения в командовании армии России начиная с 24 февраля 2022 года.

Путин назначил первого командующего генералом армии Александра Дворникова в апреле 2022 года после неудачной попытки России наступать на Киев, но заменил его в конце мая из-за неспособности Дворникова оправдать высокие ожидания Путина в первые месяцы после отступления. Путин назначил Дворникова сразу после контрнаступления украинских войск вокруг Киева, поскольку, вероятно, уже отдавал себе отчет, что война в Украине станет более длительной операцией.

После Дворникова военные руководители менялись постоянно. ISW описывает подробности назначения командующих и анализирует причины их отставок.

Отмечается также, что российские командиры давно вызывают гнев ультранационалистических деятелей, и Кремль и МО РФ тщательно выбирали моменты, которые бы соответствовали конкретным реалиям на поле боя, чтобы обосновать кадровые перестановки в атмосфере острой критики. Возможно, изменения в командовании временно успокоили критику со стороны российских военных блогеров в начале войны, но реакция на недавние изменения снова негативная.

Приверженность Путина ротации кадров, а не прямому увольнению командиров, является символом его стиля внутреннего правления, стиля руководства, который не очень подходит для руководства армией, участвующей в дорогостоящей войне, говорится в отчете. По мнению аналитиков, Путин стремился представить себя как главнокомандующий и вдохновитель успешного вторжения в Украину.

Напомним, американская разведка считает, что Россия сможет финансировать войну в Украине еще по меньшей мере год, несмотря на постоянно растущие санкции. Вашингтон понимает эффективность собственных экономических мер, а также характер реакции на них в России, где, по данным американской разведки, высшие должностные лица, ведомства и персонал олигархов озабочены болезненными перебоями и приспосабливаются к ним. Хотя некоторые российские экономические элиты могут не соглашаться с курсом страны в Украине, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки Владимира Путина.