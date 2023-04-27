Секретные документы: Россия может финансировать войну еще как минимум год

Американская разведка считает, что Россия сможет финансировать войну в Украине еще по меньшей мере год, несмотря на постоянно растущие санкции.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на секретные документы, обнародованные в Интернете.

Документы дают редкое представление о понимании Вашингтоном эффективности своих экономических мер, а также о характере реакции на них в России, где, по данным американской разведки, высшие должностные лица, ведомства и персонал олигархов озабочены болезненными перебоями и приспосабливаются к ним.

Хотя некоторые российские экономические элиты могут не соглашаться с курсом страны в Украине, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки Владимира Путина.

"Москва полагается на увеличение корпоративных налогов, свой суверенный фонд, увеличение импорта и адаптивность бизнеса, чтобы помочь смягчить экономическое давление", - говорится в документах с грифом "совершенно секретно".

Напомним, в начале апреля засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в социальных сетях. Документы появились в Twitter и Telegram. Военные аналитики говорят, что документы, похоже, были изменены в определенных частях по сравнению с их оригинальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских военных.