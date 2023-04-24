Утечка секретных документов. ГУР отказалось от атак против России 24 февраля по просьбе США, – WP

Украинская разведка готовила атаки на Москву к годовщине полномасштабной войны, 24 февраля, но отказалась от этого по просьбе США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку американских секретных документов.

Как пишет издание, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов планировал "смелые удары в глубоком тылу врага, что вызвало беспокойство чиновников в Вашингтоне".

Согласно секретному докладу Агентства нацбезопасности США, украинские чиновники даже думали о морском ударе с использованием тротила по порту Новороссийска, что продемонстрировало бы способность Украины наносить удары глубоко внутри вражеской территории.

В свою очередь американские чиновники тайно следили за планами Украины. Белый дом уже давно опасался, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ со стороны Кремля.

Однако 22 февраля, за два дня до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, ЦРУ распространило новый секретный отчет: ГУР "согласилось, по просьбе Вашингтона, отложить удары" по Москве. При этом "слитые" на Discord документы не объясняют, кто именно вмешался и почему украинцы согласились отступить.

Также в документах указывается, что несколькими днями ранее, 13 февраля, Буданов приказал одному из своих офицеров быть готовыми к операции, предположительно направленной против Новороссийска. В тот же день США повторили свой публичный призыв к своим гражданам немедленно покинуть Россию.

Кроме того, утечка свидетельствует, что ГУР планировало нападение на членов ЧВК "Вагнер", но пока неизвестно, на какой стадии находятся соответствующие операции и получила ли разведка разрешение на это.

В WP напомнили и о ранее опубликованной информации касательно утечки документов, согласно которой ГУР разработало планы проведения тайных атак на российские силы в Сирии с помощью курдов. Но президент Украины Владимир Зеленский остановил атаку.

Журналисты пишут, что чиновники в Вашингтоне и Европе предупреждали Украину из-за нападений вне ее территории, которые, по их мнению, зашли слишком далеко. Американские чиновники также озабочены тем, что Китай, вероятно, будет рассматривать атаки Украины внутри России как "возможность представить НАТО как агрессора" и может увеличить свою поддержку РФ, если посчитает эти удары значительными.

Напомним, ранее в сеть были "слиты" засекреченные западные документы. В частности, они касаются развития украинской армии перед запланированным контрнаступлением, однако не ограничиваются только этим.

В Офисе президента Украины и украинской разведке заявляли, что эти данные являются фейком России. А министр обороны Украины Алексей Резников назвал утечку смесью правдивой и ложной информации.

В свою очередь Министерство юстиции США начало расследование утечки. В ведомстве отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Пентагон ограничил доступ к секретным документам, которые были "слиты".