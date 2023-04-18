Утечка документов. Генсек ООН был разъяренный участием в церемонии награждения украинских защитниц, – WP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был разъяренный из-за того, что во время его визита в Киев 8 марта он был привлечен к церемонии награждения украинских защитниц. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на "слитые" секретные документы.

Согласно им, Гутерриш сам сказал о злобе своему спикеру Стефану Дюжаррику. Несмотря на то, что генсек ООН неоднократно осуждал вторжение России в Украину как нарушение устава организации и международного права, его участие в церемонии с президентом Украины Владимиром Зеленским выглядело так, что он приветствует военных с одной стороны российско-украинской войны.

Также, как утверждается в документах, Гутерриш "подчеркнул, что пытался не улыбаться все время" на пресс-конференции с Зеленским. На ней генсек ООН говорил о необходимости соблюдения суверенитета, единства и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Гутерриш сказал Дюжаррику, что он ехал в Украину, чтобы помочь, но украинцы "делают все, чтобы ликвидировать нас".

Сам спикер генсека ООН сообщил в интервью журналистам, что Гутерриш "действительно был неприятно удивлен" тем, что церемония награждения была включена в программу без консультаций. Однако он категорически отверг использование термина "ликвидировать".

Напомним, ранее информацию по утечке секретных американских документов, которая касается Гутерриша, опубликовало BBC. Тогда речь шла о том, что США внимательно следят за генсеком ООН. В Вашингтоне считают, что он слишком охотно идет навстречу российским интересам. Подробнее об этом читайте здесь.