Витік документів. Генсек ООН був розлючений участю в церемонії нагородження українських захисниць, – WP

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш був розлючений через те, що під час його візиту в Київ 8 березня він був залучений до церемонії нагородження українських захисниць. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на "злиті" секретні документи.

Згідно з ними, Гутерріш сам сказав про злість своєму речнику Стефану Дюжарріку. Попри те, що генсек ООН неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну як порушення статуту організації і міжнародного права, його участь у церемонії з президентом України Володимиром Зеленським виглядала так, що він вітає військових із одного боку російсько-української війни.

Також, як стверджується в документах, Гутерріш "підкреслив, що намагався не посміхатися весь час" під час пресконференції з Зеленським. На ній генсек ООН говорив про необхідність дотримання суверенітету, єдності й територіальної цілісності України.

Крім того, Гутерріш сказав Дюжарріку, що він поїхав в Україну, щоб допомогти, але українці "роблять усе, щоб ліквідувати нас".

Сам речник генсека ООН сказав в інтерв’ю журналістам, що Гутерріш "справді був неприємно здивований" тим, що церемонію нагородження було включено в програму без консультацій. Однак він категорично заперечив використання терміну "ліквідувати".

Нагадаємо, раніше інформацію з витоку секретних американських документів, яка стосується Гутерріша, опублікувало BBC. Тоді йшлося про те, що США уважно стежать за генсеком ООН. У Вашингтоні вважають, що він занадто охоче йде назустріч російським інтересам. Детальніше про це читайте тут.